مجلس الأمن الوطني العراقي يناقش "التجاوزات التركية"

بغداد- سبوتنيك. وأكد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، الذي ترأس الجلسة، في بيان اليوم "ناقش المجلس التجاوزات التركية على الأراضي العراقية".
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وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.
وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية "مخلب النسر" وحتى الآن.
وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمالي العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.
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