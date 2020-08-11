ولم تسجل الوزارة القطرية أي حالات وفاة جراء تداعيات الإصابة بـ "كوفيد-19"، فيما سجلت تعافي 331 شخصا من المرض، خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليصبح العدد التراكمي لحالات التعافي 110324.
وجددت الوزارة، في بيان، طلبها من المواطنين والمقيمين في الدولة، بضرورة تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين، وتجنب الأماكن المزدحمة، وكذلك الأماكن المغلقة التي تعج بالناس.
كما أكدت على أهمية الاستمرار في حماية كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.
يذكر أن عدد المصابين بالفيروس القاتل حول العالم تجاوز 20 مليون شخص؛ توفي من بينهم نحو 740 ألفا جراء تداعيات الإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر ترصد زيادة طفيفة بمعدل الإصابات بكورونا والإجمالي يناهز 114 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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