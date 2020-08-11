مناورات عسكرية إسرائيلية قرب إيلات

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وأفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء مناورة عسكرية، ظهر اليوم الثلاثاء، تنتهي مساء اليوم نفسه، قرب مدينة إيلات الساحلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ستشهد التدريبات حركة نشطة لقواته العسكرية بالمنطقة المحيطة بمدينة إيلات، حيث ستسمع أصوات انفجارات.

وأشارت القناة العبرية إلى أن التدريبات العسكرية تقع ضمن خطة سابقة للجيش معدة سلفا، ضمن برنامج تدريبات العام الحالي 2020، والذي يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات العسكرية وكفاءتها.