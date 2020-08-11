مناورات عسكرية إسرائيلية قرب إيلات

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وذكر الجيش الإسرائيلي أنه ستشهد التدريبات حركة نشطة لقواته العسكرية بالمنطقة المحيطة بمدينة إيلات، حيث ستسمع أصوات انفجارات.
وأشارت القناة العبرية إلى أن التدريبات العسكرية تقع ضمن خطة سابقة للجيش معدة سلفا، ضمن برنامج تدريبات العام الحالي 2020، والذي يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات العسكرية وكفاءتها.
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