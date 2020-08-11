نتنياهو يحذر "حزب الله" من افتعال أزمة مع إسرائيل

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، حذّر الحزب اللبناني من خلالها من افتعال أي مشكلة أو أزمة مع إسرائيل.
وأوضح أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي أبدى خلالها استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان، منوها إلى وجوب وصولها إلى المدنيين اللبنانيين مباشرة.
وأفاد نتنياهو بأنه إذا كان "حزب الله" يعتقد أنه يستطيع حل الأزمة في لبنان من خلال خلق أزمة مع إسرائيل، فسيكون ذلك خطأ كبيرا.
وقال نتنياهو في تغريدته: "من أجل منع حدوث كوارث من نوع مرفأ بيروت، يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي وضعها حزب الله عن كل تجمعات السكان المدنيين في لبنان.
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