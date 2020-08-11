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وكتبت: "في اتصال هاتفي خلال الزيارة إلى بيروت. سامح شكري يبحث مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تطورات الموقف في لبنان، وسبل إخراج لبنان من الظرف الراهن والمنهج المطلوب لذلك".
وتابعت: "يؤكد شكري التزام مصر بالعمل على تلبية احتياجات الشعب اللبناني".
وواصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جولته على المسؤولين اللبنانيين حيث التقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يكمل زيارته التي ستشمل العديد من المسؤولين اللبنانيين الآخرين.
واستقبل وزير الخارجية في مطار رفيق الحريري الدولي سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.
وأكد شكري أن مصر مستعدة للوقوف بجانب الشعب اللبناني ولديها ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير مرفأ بيروت.
وأضاف شكري في مؤتمره الصحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة".
وتابع قائلا: "نكثف الجهود في المجالات كافة ونوفّر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية كما الجسر البحري لإعادة الإعمار".
كانت هذه تفاصيل خبر خلال زيارته لبنان... شكري يجري محادثات هاتفية مع سمير جعجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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