وزير الخارجية الإسرائيلي يبعث رسالة إلى "حزب الله"

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه خلال جولة قام بها على الحدود الشمالية برفقة سفراء من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أوضح أشكنازي أن حزب الله ينشط في مناطق مأهولة ويستخدم المواطنين اللبنانيين دروعا بشرية.

وادعت القناة الإسرائيلية أن أشكنازي ضرب مثالا على ذلك بانفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، على حد قولها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده تؤيد تخويل قوات "اليونيفيل" الدولية صلاحيات أوسع، من شأنها أن تعزز قدرتها على العمل بنجاعة أكبر ضد "حزب الله".