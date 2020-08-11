وزير الخارجية الإسرائيلي يبعث رسالة إلى "حزب الله"

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وادعت القناة الإسرائيلية أن أشكنازي ضرب مثالا على ذلك بانفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء، على حد قولها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده تؤيد تخويل قوات "اليونيفيل" الدولية صلاحيات أوسع، من شأنها أن تعزز قدرتها على العمل بنجاعة أكبر ضد "حزب الله".
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