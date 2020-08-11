طائرة تركية تقتل 3 أشخاص بعد استهداف قوة لحرس الحدود العراقي

بغداد- سبوتنيك. وأوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أن "اعتداء تركيا سافرا مِن خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالت/ اللواء الثاني وسائق العجلة".

© REUTERS / Umit Bektas

وقالت السلطات إنها سوف تعلن التفاصيل بوقت لاحق.

وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد الذين يعتبرهم إرهابيين، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.

وبنت تركيا 37 قاعدة عسكرية شمالي العراق منذ انطلاق عملية "مخلب النسر" وحتى الآن.

وكانت بغداد قد اعترضت على العملية العسكرية التركية شمالي العراق واستدعت سفير تركيا وطالبته بسحب بلاده لقواتها من الأراضي العراقية.