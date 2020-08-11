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وأورد الموقع أسماء الوزراء المشاركين في الانتخابات في اليوم الأولى وأبرز تعليقاتهم، حيث قال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بعد الإدلاء بصوته، إن الانتخابات تشهد استقرارا أمنيا، مؤكدا أن مجريات العملية الانتخابية بجميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال إدلائه بصوته، جموع المصريين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، بينما شارك وزراء آخرون أبرزهم وزيرة الصحة هالة زايد، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ووزير الإعلام أسامة هيكل، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ووزير الأعمال هشام توفيق، ووزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت، ووزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير الإسكان عاصم الجزار.
وشارك أيضا في الانتخابات وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ووزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعلى مصيلحى وزير التموين، ووزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي أوضح أن هناك تجهيزات كبيرة بالتنسيق مع كل الجهات قبل بدء انتخابات مجلس الشيوخ بشهرين لتوفير احتياجات اللجان الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر… السيسي وعدد من الوزراء يصوتون في "انتخابات الشيوخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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