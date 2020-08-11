السودان.. استئناف الرحلات الداخلية الجمعة

بهرام عبد المنعم/ الخليج 365

أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من الجمعة، بعد توقف 4 أشهر.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، أن الاستئناف بحسب قرار سلطة الطيران المدني، سيكون بين مطار الخرطوم، والمطارات المختلفة بالبلاد (لم تحدد عددهم)، عدا مطاري دنقلا ومروي، بالولاية الشمالية.

ولم تذكر "سونا" سبب استثناء المطارين، غير أن سلطات الولاية الشمالية الرسمية، أعلنت مؤخرا إغلاق الولاية بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا. ‎

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ودعت سلطة الطيران المدني في السودان إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية بتلك المطارات كارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم للركاب والمشغلين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة كورونا (حكومية)، بدء حظر سفر جميع مركبات نقل المواطنين بين المدن والولايات، إلا بتصريح رسمي مسبق من جهات الاختصاص.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السودان إلى 12 ألفا و33، منها 786 وفاة و6 آلاف و282 حالة تعاف.

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