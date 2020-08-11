سوريا.. مطالب قبيلة بانسحاب "ي ب ك" الإرهابية من دير الزور

دير الزور/ إبراهيم خليل، محمد مستو/ الخليج 365

طالبت قبيلة العكيدات السورية، الثلاثاء، التحالف الدولي، بتسليم إدارة المناطق العربية شرقي سوريا إلى سكانها، مقترحة مدة شهر لتحقيق ذلك.

جاء ذلك في بيان للقبيلة التي تعد واحدة من أكبر القبائل في دير الزور وشرقي سوريا عموما، وذلك عقب اجتماع لوجهائها في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

واتهمت القبيلة ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية " قسد" التي تهمين عليها منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، بالتهاون في ملاحقة مرتكبي الاغتيالات في المنطقة.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيخ مطشر الهفل أحد وجهاء القبيلة الأسبوع الماضي.

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وحمل البيان التحالف المسؤولية عما يجري في المنطقة باعتباره هو من أسس ما تسمى "قسد" ويشرف عليها.

ودعا البيان إلى "الإفراج عن المعتقلين وإيجاد حلول جذرية لقضية المخيمات وإعادة الأطفال والنساء فيها إلى ذويهم".

وأمهل البيان التحالف مدة شهر لتحقيق مطالب القبيلة، وتسليم المجرمين للعدالة والمساهمة في استقرار المنطقة.

وشهدت عدة بلدات بريف دير الزور الشرقي مظاهرات حاشدة إثر اغتيال الهفل الأسبوع الماضي، وردت عليها "ي ب ك" بالهجوم على البلدات ومحاصرتها واعتقال العشرات من المدنيين فيها.

كما أسفرت هجمات "ي ب ك "على تلك البلدات عن مقتل 4 مدنيين على الأقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.