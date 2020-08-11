اليمن.. 40 طن مساعدات طبية أممية تصل مطار صنعاء

اليمن /الخليج 365

وصلت مساعدات طبية أممية، الثلاثاء، إلى العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو 6 سنوات.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الخليج 365، أدلى به مسؤول في مطار صنعاء الدولي، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وأوضح المصدر أن المساعدات الطبية التي تقدر بقرابة 40 طنا، مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي.

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وأشار إلى أن المساعدات الطبية وصلت المطار على متن طائرتي شحن، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا في البلاد، التي تعاني انهيارا كبيرا في القطاع الصحي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.