تركيا تضبط أسلحة وذخائر لـ"بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق

أنقرة/ فرات تاشدمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر تابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال عملية "مخلب النمر" المتواصلة شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن عملية مخلب النمر متواصلة بنجاح ضد الأهداف الإرهابية شمالي العراق.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية تمكنت خلال أنشطة التمشيط من ضبط بنادق رشاشة وقناصات وقاذفات مضادة للدبابات وقاذفات "أر بي جي"، وقذائف هاون وأخرى مضادة للدبابات إضافة إلى قنابل يدوية ومواد خاصة لصناعة المتفجرات ومعدات ومستلزمات عسكرية تابعة للعناصر الإرهابية.

Advertisements

وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.



يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.