ارتفاع قتلى إطلاق نار في سجن بمقديشو إلى 19

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365
أعلنت السلطات الصومالية، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار داخل السجن المركزي، في العاصمة مقديشو، إلى 19 قتيلا و8 جريحا، أغلبهم من السجناء.
وقال الناطق باسم قوات مصلحة السجون، عبد الغني محمد، في تصريح صحفي، إن حادث إطلاق النار داخل السجن المركزي أسفر عن مقتل 15 سجينا وإصابة 7 آخرين بجروح، فيما هرب سجين كان محكوما بالسجن 10 سنوات.
وأضاف أن الحادث تسبب أيضا بمقتل 4 من رجال الشرطة وإصابة شرطي آخر.
وشهد السجن المركزي، الإثنين، عملية تبادل إطلاق نار بدأت حين استولى سجين على سلاح أحد رجال الشرطة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين السجناء وقوات الشرطة.
وقال مصدر أمني، في وقت سابق، إن عملية إطلاق النار داخل السجن المركزي أدت إلى مقتل ثلاثة سجناء مدانين بالانتماء لحركة "الشباب" الصومالية المتمردة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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