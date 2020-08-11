رئيس بلدية الكواشرة اللبنانية يشكر تركيا ورئيسها

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

شكر رئيس بلدية الكواشرة اللبنانية (شمال)، محمد عبد الكريم محمد، الثلاثاء، باسم الفعاليات والأهالي، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، على دعمهم للبنان، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك خلال زيارة لرئيس هيئة الإغاثة وإدارة الكوارث التركية محمد غولواوغلو، ورئيس مكتب وكالة التنمية التركية في بيروت أورهان أيدن، والوفد المرافق، إلى بلدية الكواشرة.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس البلدية: "زيارتكم عزيزة على قلوبنا وبصماتكم الإنمائية في بلدتنا عديدة ومتواصلة، وتبقى تركيا شامخة ورمزا للعطاء والإنسانية، وتبقى بلدتنا والبلدات اللبنانية تنعم بتقديماتكم لما تعانيه هذه البلدات من نقص في الخدمات".

والسبت، زار نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، لبنان موفداً من الرئيس أردوغان، برفقة وزير الخارجة مولود تشاووش أوغلو وعدد من المسؤولين الأتراك، والتقى الوفد بالرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، قبل المغادرة إلى تركيا.

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ومساء الأربعاء، استقبل لبنان، طائرة عسكرية تركية محملة بمستلزمات طبية، وطواقم بحث وإنقاذ، لمساعدته في مواجهة كارثة انفجار المرفأ.

والثلاثاء الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، حسب أرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

ومساء الاثنين، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في مؤتمر صحفي، استقالة حكومته، محملا الطبقة السياسية نتيجة الحالة التي وصلها لبنان.

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