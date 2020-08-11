لبنان.. ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365
ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، إلى 171 ضحية، وفق ما أعلن وزير الصحة في الحكومة اللبنانية المستقيلة حمد حسن.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسن للصحفيين خلال اجتماعه مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن.
وقال حسن، إن "عدد المفقودين (جراء انفجار مرفأ بيروت) بين 30 و40 شخصا".
وبخصوص جرحى الانفجار قال إن "حوالى 1500 يتطلبون علاجات دقيقة خاصة"، مشيرا أن "120 منهم لا يزالون في العناية الفائقة".
ولفت إلى أن وزارة الصحة "تسلمت من الجيش اللبناني لوائح بالهبات المرتبطة بالقطاع الصحي التي وصلت من مختلف البلدان".
وأوضح حسن، أنه سيتم توزيع تلك الهبات، على المرافق الصحية عبر الوزارة.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.
ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
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