لجنه الحكام الي إين

الكل شاهد ماحدث في مباراة النصر والهلال الاخيرة من أخطاء تحكيمية كارثية ساهمت في قلب طاوله المباراةً من الحكم صاحب السوابق في هذةً الاخطاء المتكررة .

فقد ساهم هذا الحكم الفرنسي بالتجديد الموسم الماضي في فوز الهلال علي الاهلي ولولا أخطاء هذا الحكم لحسمت المباراة من الشوط الاول لصالح الاهلي الكل يثق في نزاهه هذة اللجنه ولكن!!! لماذا تضعون نفسكم في هذا الموقف في استقطاب حكام تتكرر اخطائهم مرة تلو الاخرى بينما لايتم استقطاب حكام الكل يشهد لهم بالكفاءة منهم علي سبيل المثال للحصر

حكم مباراة الهلال والفتح (كانت الاولى والاخيرة ) حيث قاد المباراة بكل تميز وإقتدار أيضا الحكم المتألق الذي حكم المباراة الشهيرة ( هيا تعال ) ، لم نشاهده حتى الان حيث لم يسجل على هذا الحكم وسابقه اي خطأ تحكيمي .

بينما نجد الحكم (فكتور كاساي)(المترهل )بشهادة جميع المحليلين التحكيمين موجودة في اغلب مباريات الدورى وقام ايضا بستقطاب عائلته مع العلم انه لايستطيع الركض في الملعب لماذا هذة الثقه من قبل هذا الحكم بأنه سوف يستمر في دورينا المتميز الكرة القدم لم تعد لعبه فقط (هي واجهه وهي سياسه وايضا اقتصاد ) وهي جزء هام من رؤيه سيدي صاحب السمو الملكي ولى العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله والذي بدعمه واهتمامه وتوجيهه تقدما خطوة الي الامام ليصبح دورى سمو سيدي من افضل عشر دوريات علي مستوي العالم

في الختام نطلب من هذة اللجنه الموقرة استقطاب حكام الكل شهد لهم بالكفاله لكي يحافظ دورينا علي مكتسباته التى حققها وتحقيق المنافسه العادله

نواف بن شارد الشيباني

عضو هيئة الصحفيين السعوديين

ومدير ادارة العلاقات العامة الاسبق بالادارة العامه للمرور