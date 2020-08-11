شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: تحسن الأجواء خلال الأيام المقبلة.. ودخول موسم سهيل بعد 10 أيام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الباحث في مجال الطقس الدكتور خالد الزعاق، أنه تبقى 10 أيام على دخول موسم سهيل، متوقعا أن تشهد أجواء هذا الأسبوع تحسناً وخاصة في الليل.

وقال الزعاق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “بقي عشرة أيام على موسم سهيل ودخوله مع غرة السنة الهجرية الجديدة (الأول من محرم)”.

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وأضاف: “خلال هذا الأسبوع تتحسن الأجواء خاصة في الليل ومن باب العموم بقي على انتهاء موسم القيظ 25 يوماً (عند العامة) وبعد ذلك يدخل علينا الخريف اللطيف”.

وأكد أنه لم يتبق سوى 50 يوماً على تساوي ساعات الليل بساعات النهار، حيث إن هذه الأيام تشهد طول ساعات النهار وقصر ساعات الليل.