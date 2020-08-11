كيف نضع سماعات WLAN اللاسلكية بشكل مثالي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أوضحت مجلة "كمبيوتر بيلد" الألمانية أن سماعات WLAN اللاسلكية تمتاز بالتوفير في المساحة ولا تحتاج إلى كابلات، ولكنها تتطلب اتصالا ثابتا ومستقرا بالشبكة المنزلية.



وأكدت المجلة الألمانية على ضرورة نصب السماعات بشكل مثالي من أجل الاستمتاع بصوت فائق النقاء، موضحة أنه ينبغي وضع السماعات اللاسلكية على مستوى أذن الشخص الجالس تقريبا، وإلا فقد لا يصل جزء من الصوت إلى المستمع.

ومن أجل الاستمتاع بصوت فائق النقاء فإنه يجب وضع سماعات الستريو على نفس المسافة من منتصف الغرفة، مع الاحتفاظ بنفس المسافة بين السماعات بعضها البعض، وبالتالي يتشكل ما يعرف باسم "مثلث الستريو" من بين السماعات والمستمعين.

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وبالنسبة للغرف غير المناسبة صوتيا، والتي تكثر فيها النوافذ الزجاجية والأرضيات الحجرية، فإنه يمكن مواءمة الصوت حسب طبيعة الغرفة.

ويعتمد تطبيق شركة سونوس مثلا على الميكروفون بالهاتف الذكي آيفون، وعندما يتم وضع السماعة اللاسلكية على الرف أو الخزانة، فقد تصدر النغمات العميقة بشكل ثقيل، ويمكن التخفيف من حدة هذه النغمات من خلال التحكم في النغمات بتطبيقات السماعات، وغالبا يجد المستخدم الإعدادات المناسبة للغرفة في هذه التطبيقات.

ونظرا لأن السماعات اللاسلكية تكون في وضع الاستعداد على الدوام فإنها تستهلك حوالي 3 إلى 10 وات على مدار الساعة، ولا توفر معظم السماعات اللاسلكية وظيفة إيقاف التشغيل، وهنا يمكن خلع كابل التوصيل من المقبس الكهربائي، ولكن يتعين على المستخدم في هذه الحالة إعادة توصيل السماعة بالشبكة المنزلية بعد تشغيلها مرة أخرى.