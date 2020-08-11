شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرسة لغة انجليزية تبتكر طريقة جديدة لتعلم اللغة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ابتكرت الاستاذه أنهار عبدالرقيب الشرجبي طريقة جديدة لتعلم اللغة الانجليزية تتمثل في تمثيل مقاطع تصويرية تمثيلية لتحفيظ اللغة الانجليزية.

وقد لاقت هذه الطريقة انتشار واسع لكونها طريقة مبتكرة وبسيطة وتساعد في تعلم اللغة اللانجليزية نطقا وكتابة للاطلاع يتم الضغط علي هذا

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