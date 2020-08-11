الشرطة العراقي يحاول ضم التونسي الشماخي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يسعى فريق الشرطة العراقي لكرة القدم لضم لاعب الفريق الإفريقي التونسي ياسين الشماخي، إلى صفوفه في الموسم الكروي الجديد الذي من المؤمل أن ينطلق الشهر المقبل.

وقال تحسين الياسري عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة العراقي إن «إدارة نادي الشرطة العراقي فتحت قنوات التفاوض مع اللاعب التونسي ياسين الشماخي من أجل ضمه إلى صفوف فريقها الكروي الأول في الموسم المقبل»، مبيناً، أن «الشماخي أبدى رغبة كبيرة في تمثيل فريق الشرطة العراقي، مفضلاً عرض فريق الشرطة على العروض العديدة الأخرى التي تلقاها من أندية تونسية، بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي».

وأضاف الياسري أن «الشماخي من اللاعبين الجيدين، ونال إعجاب مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد»، مؤكداً أن «الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن هذه الصفقة المهمة لفريق الشرطة».

يذكر أن مهاجم المنتخب العراقي السابق كرار جاسم ابتعد عن فريق الشرطة خلال الأيام الماضية بسبب خلافات مالية مع الإدارة التي طالبها بمنحه مبلغاً معيناً لحاجته الماسة إليه، لكن الإدارة لم تلب طلبه ما جعله يحمل حقيبته ويغادر تدريبات الفريق، لذلك من المتوقع أن يحل اللاعب التونسي الشماخي محل كرار جاسم.