العراق: انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل تابع لقوات التحالف الدولي

وقالت الخلية في بيان مقتضب: "انفجرت عبوة ناسفة على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، مما أدى إلى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".

© Photo / Iraqi Security Media Cell

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، عن استهداف رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار.

وذكرت الخلية في بيان قبل يومين أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل مدني ينقل معدات للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة ذي قار، وقد أسفر الحادث عن وقوع أضرار بسيطة بإحدى العجلات".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد علقت على معلومات أشارت إلى استهداف رتل شاحنات يحمل دعماً للقوات الأمريكية جنوب العراق.

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وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن "الوزارة ليست على علم بأي هجوم استهدف مصالح أمريكية في العراق، وتحديدا في منطقة الديوانية ومحيطها، كما ورد في بعض التقارير الإعلامية".

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أن يكون "منفذ جريشان الحدودي بين العراق والكويت، تعرض لعمل تخريبي".

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، إن "ما تناقلته بعض وكالات الأنباء، عن حدوث عمل تخريبي عار عن الصحة"، حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

من جانبها، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد بأن الحدود آمنة ومستقرة، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".