وأشار عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن إجمالي تكلفة المركز تبلغ 300 مليون درهم.
وتابع أنه بخلاف تركيز مركز محمد بن راشد للأبحاث على الأمراض السارية في الدولة، فإنه سيركز حول مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف مؤكدا: "نحن بحاجة لمراكز بحثية طبية تتناسب مع طبيعة تركيبة المجتمع في بلادنا".
وصنفت تقارير عالمية دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، وفي المرتبة العاشرة عالميا من حيث الوقاية وفاعلية علاج مصابي فيروس كورونا في البلاد.
© REUTERS / STRINGER
ورغم الصعوبات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة "كورونا" على اقتصادات كثير من البلدان خاصة المصدرة للنفط إلا أن الإمارات صمدت اقتصاديا وأعلنت هذا الأسبوع عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بأجهزة ومستلزمات الكشف عن مرض "كوفيد-19"، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي دعما للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.
كما قدمت الإمارات في إطار استجابتها لأزمة "كوفيد-19"، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة كانت في أمسّ الحاجة إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد يطلق مركزا للأبحاث الطبية بقيمة 300 مليون درهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.