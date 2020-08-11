الجيش الأمريكي يدخل رتلا محملا بمعدات لوجستية من العراق إلى ريف الحسكة... صور

وذكرت مصادر أهلية في ريف تل حميس أن الجيش الأمريكي أدخل، الليلة الماضية، رتلاً يتضمن “آلية شاحنة” وصهاريج وعدداً من الهمرات محملة بمواد لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من الأراضي العراقية واتجهت إلى ناحية تل حميس بريف القامشلي الجنوبي لتكمل طريقها باتجاه القواعد غير الشرعية في تل بيدر شمال الحسكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وفي سياق متصل، أدخل الجيش الأمريكي، الأسبوع الماضي، قافلة عسكرية ضخمة إلى قاعدته غير الشرعية في (السد الغربي ومنتجع لايف ستون) في محيط مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، قادمة من معبر الوليد البري غير الشرعي على الحدود السورية العراقية.

يشار أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي تعمل على تعزيز قواتها في المنطقة الشرقية من سوريا في إطار استمرارها في عمليات فرض الحصار على الشعب السوري.