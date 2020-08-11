إحالة الموقوفين بانفجار بيروت إلى القضاء العسكري

وأعطت النيابة التمييزية اللبنانية هذه التعليمات بعد انقضاء أربعة أيام على إجراءات التوقيف في ملف انفجار مرفأ بيروت، حسب موقع "لبنان24".

وبحسب النيابة فسيتم "إحالة الموقفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف".

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وأضافت النيابة أنها سوف تتابع "التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه بهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا إلى المحقق العدلي".

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وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وأفاد القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، في وقت سابق أن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 شخصا من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

وأضاف أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق.

وبدأ القاضي غسان الخوري، المحامي العام التمييزي، في وقت سابق، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار.