الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة الحوار لحل الخلافات شرقي المتوسط

بروكسل/ الخليج 365

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، على ضرورة الحوار والتواصل من أجل إيجاد حل للخلافات القائمة في شرقي البحر المتوسط.

وأعرب في مؤتمر صحفي، الثلاثاء،عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة شرقي المتوسط مؤخراً، مبيناً أن التوتر المتصاعد لن يسهم في التوصل إلى حل.

وأضاف: "يتوجب اللجوء إلى الحوار والتواصل وعلاقات حسن الجوار والتصرف وفق القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل في شرقي البحر المتوسط."

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كما أكد "ستانو"صحة الأنباء المتعلقة بدعوة اليونان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع طارئ لبحث المستجدات الأخيرة في شرقي المتوسط، مبيناً أن أعضاء الاتحاد سيناقشون مقترح أثينا بهذا الخصوص.

وأشار إلى إمكانية بحث تطورات شرقي المتوسط أيضاً، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر الحالي، مبيناً أن الاجتماع المذكور سيناقش أيضاً العلاقات بين أنقرة والاتحاد.

وكانت اليونان قد دعت في وقت سابق، مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ من أجل بحث "الأنشطة التركية في شرقي البحر المتوسط."

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع وصول سفينة "أوروتش رئيس" التركية للأبحاث، إلى شرقي المتوسط للقيام بأعمال مسح زلزالي ضمن الحدود البحرية التركية.

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