بينها 50 ذو طبيعة أثرية.. تضرر 8 آلاف مبنى بانفجار بيروت

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، الثلاثاء، أن عدد المباني المتضررة من انفجار مرفأ بيروت بلغ 8 آلاف، بينها 50 مبنى أثريا.

كشف ذلك الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير، في تصريحات للأناضول، دون أن يقدم تفاصيلا بشأن قيمة الأضرار وشكلها.

لكنه رجح الانتهاء، الأربعاء، من مسح كافة الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.



ووفق مراسل الخليج 365، فإن حجم الأضرار يختلف من منطقة إلى أخرى، حسب قربها من المرفأ.



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والهيئة العليا للإغاثة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومن مهامها تنظيم توزيع المساعدات، وإدارة شؤون الكوارث.



والثلاثاء الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف نحو 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب خسائر تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، حسب أرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.



ومساء الاثنين، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في مؤتمر صحفي، استقالة حكومته، محملا الطبقة السياسية نتيجة الحالة التي وصلها لبنان.

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