مرفأ بيروت ينفض الغبار عن نفسه في محاولة للعمل جزئيا

بيروت / الخليج 365



بدأ مرفأ بيروت، الثلاثاء، يستعيد أنفاسه تدريجيا للانطلاق مجددا بشكل جزئي، تمهيدا لتسهيل عملية خروج ودخول السلع والبضائع من وإلى حرم المرفأ، بعد انفجار هائل أتى على معظم مرافقه.



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أن حرم المرفأ شهد حركة تنظيف للطرق وتأمين مكاتب بديلة للأجهزة الأمنية والجمارك، لتتمكن من القيام بعملها في أسرع وقت ممكن.



وقالت: "قد يكون يوم غد (الأربعاء) يوم عمل عادي في المرفأ".



والثلاثاء الماضي، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، حسب أرقام رسمية غير نهائية.



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وأوردت الوكالة عن الرئيس المدير العام المكلف، باسم القيسي، قوله إن "مرفأ بيروت يستعيد عافيته تدريجيا.. لن نرتاح قبل أن يعود المرفأ إلى المكانة التي امتاز بها ليلعب دوره المحوري في منطقة شرق حوض المتوسط".



من جهته، أعلن رئيس تجمع متعهدي التفريغ والشحن جوزف عواد، "جهوزية المتعهدين للبدء بعملهم على الرغم من الخسائر التي تعرضوا لها".



وكان اجتماع عقد اليوم ضمن طواقم من إدارة المرفأ وشركات الشحن والتخليص، خرج بـ "تنظيف باحات القبان الرئيس في المرفأ، وتنظيف الحوضين الثالث والرابع للتمكن من استقبال البواخر، وتسهيل اجراءات دخول وخروج الشاحنات".

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

ومساء الإثنين، أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في مؤتمر صحفي، استقالة حكومته، محملا الطبقة السياسية نتيجة الحالة التي وصلها لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.