العراق.. إصابة زعيم أحد الحزبين الحاكمين في كردستان بكورونا

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الرئيس المشترك لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وهو أحد حزبين حاكمين بإقليم كردستان شمالي العراق، لاهور شيخ جنكي، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال شيخ جنكي، في تصريح مصور نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الفحوصات الطبية كشفت إصابته بكورونا.

وأضاف أن وضعه الصحي "مستقر"، معتبرا أنها "فرصة مناسبة لمعايشة معاناة المصابين بالفيروس".

وأشار شيخ جنكي إلى أنه "كان يتفقد على الدوام المناطق الموبوءة في إقليم كردستان، للوقوف على الوضع الصحي، واحتياجات هذا القطاع".

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وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" هو أحد الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، إلى جانب الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني.

ويقود شيخ جنكي حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بالاشتراك مع بافل نجل الرئيس الراحل للحزب والعراق جلال طالباني.

وحتى مساء الاثنين، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 153 ألفاً و599؛ بينها 5.464 وفاة، و107 آلاف و790 حالة تعافٍ.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو ثلاثة أشهر عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد نحو 3 آلاف إصابة يومية.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.