شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 1521 إصابة جديدة بـ«كورونا» و1640 حالة تعافي و34 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. Advertisements وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 1640 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 34 حالة وفاة.

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