شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «التعليم»: إنهاء تكليف جميع قائدي المدارس الأهلية والعالمية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة التعليم توجيهاً مهماً لمديري التعليم في جميع المناطق، بشأن قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية.
ووفقاً لـ”الميدان التعليمي”، فإن الوزارة وجهت بإنهاء تكليف جميع قائدي وقائدات المدارس الأهلية والعالمية المكلفين من قبل الوزارة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من اليوم.
وطالبت الوزارة، المدارس الأهلية بتعيين مديرين سعوديين مؤهلين على حسابها لإدارة تلك المدارس.
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