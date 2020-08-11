شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه غرامة على لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، تغريم اللاعبين 100 ألف جنيه على كل لاعب؛ بسبب حالة الاستهتار خلال لقاء الاتحاد السكندري؛ حيث تعادل الفريق الأبيض بهدف لمثله مع الاتحاد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ18 للدوري.

تقدم التونسي فرجاني ساسىي للزمالك في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة، ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة، وما يزال في المركز الخامس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف جنيه غرامة على لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.