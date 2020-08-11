«الشارقة الرياضي» يشيد بدور الإعلام في إنجاح الفعاليات الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في دعم خطط المجلس والتعاون والمشاركة في إنجاح مختلف المبادرات والفعاليات التي يطلقها، مشيراً إلى أن التأثير الذي يحدثه كبير ومهم في المجتمع، بمختلف فئاته.

جاء ذلك خلال الاجتماع عقد، الأربعاء، وشهد حضور كلٍّ من راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، وياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضيّة والمجتمعية في المجلس، حيث تم بحث الخطط المستقبلية وأطر التعاون المشترك الذي يربط المجلس مع القناة، والجهود المشتركة من أجل الارتقاء بواقع الرياضة المحليّة.

وثمّن عيسى هلال الدور الذي تلعبه قناة الشارقة الرياضية في نشر الثقافة الرياضية، وقال: يلعب الإعلام بمختلف مجالاته دوراً فاعلاً في دعم الأحداث والفعاليات التي تنظم في الإمارة، وهو شريك في هذه النجاحات، وقناة الشارقة الرياضية تعد ركناً هاماً من أركان الإعلام المرئي، حيث عملت وخلال سنوات طويلة على مواكبة وتغطية مختلف الأحداث والأنشطة التي نظمها المجلس ما يعكس التكامل في الأدوار، لهذا نقدّر دعم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومتابعة القناة لهذه الأنشطة ونحرص على استمرارية التعاون خلال الفترة المقبلة بهدف دفع عجلة الرياضة في الإمارة الباسمة.

من جانبه، قال راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية: تولي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقناة الشارقة الرياضية بشكل خاص اهتماماً بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الإمارة، كما تحرص على متابعة الأحداث التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي بشكل خاص، والتواجد الدائم في قلب الحدث لتنقل للجماهير الوفيّة مختلف ما يدور في ميادين المنافسات وتبقيها على صلة وثيقة بأحداثها.

وأضاف: يترجم هذا الاجتماع حرص المجلس على مدّ جسور التعاون بينه وبين الجهات الإعلامية، فهو فرصة مثالية لبحث الخطط المستقبلية ومناقشتها ووضع البرامج الواعدة للنهوض بهذا الواقع الرياضي المزدهر، ونتطلع لأن نبقى شركاء في إنجاح الأحداث الرياضية التي تقام في الإمارة.