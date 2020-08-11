262 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 195 متعافياً ووفاة واحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف اكتشاف الحالات المصابة بفيروس «كورونا» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 64110 فحوص جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، في الكشف عن 262 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 62966.

كما أعلنت الوزارة وفاة مصاب واحد، من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 358.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفَّى، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام، بالتباعد ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 195 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 56961 حالة. (وام)