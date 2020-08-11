966 إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا.. وبوتان تفرض العزل العام لمواجهة الوباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، تسجيل 966 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 217293، وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات إلى 9201.

وفي سياق متصل، أمرت مملكة بوتان بفرض إجراءات العزل العام للمرة الأولى، الثلاثاء، مع تأكد إصابة مواطنة عائدة للبلاد بفيروس كورونا المستجد، بعد خروجها من الحجر الصحي، ومخالطتها للناس في العاصمة تيمفو.

وإضافة هذه الحالة يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في بوتان 113 شخصاً، وهو أقل عدد للإصابات في جنوب آسيا، ولم تسجل البلاد أي وفيات بالفيروس حتى الآن، وفرضت بوتان إجراءات العزل العام بعدما أثبتت فحوص أجريت في عيادة، الاثنين، إصابة مواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً، عائدة من الكويت بالفيروس بعد خروجها من الحجر الصحي لخلوها من الفيروس.

وقالت الحكومة في بيان: فُرض العزل العام الذي لم يسبق له مثيل للوصول إلى كل الحالات الإيجابية، وعزلها وكسر سلسلة العدوى فوراً، وفرضت قيوداً على التنقل وحركة السيارات في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 750 ألف نسمة، وأضاف البيان: على الجميع البقاء في منازلهم لحماية أنفسهم وحماية أسرهم من المرض، وستظل جميع المدارس والمعاهد والمؤسسات التجارية مغلقة وستؤجل الامتحانات.