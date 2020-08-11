110,2 مليون أرباح عُمان للتأمين في النصف الأول

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أعلنت شركة عُمان للتأمين، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 110,2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2020، بنمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية إلى 245%.

ويصل مجموع إجمالي الأقساط المُكتتبة في نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 2,1 مليار درهم إماراتي، (بزيادة قدرها 3% مقارنة بالعام الماضي)، بينما ارتفع صافي الدخل الاستثماري بنسبة 5% ليصل إلى 57,6 مليون درهم إماراتي.

وقال جان لويس لوران جوزي، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين: «تمكنّا من تجاوز النصف الأول من هذا العام الحافل بالتحديات بقدرات مالية متماسكة وأداء قوي على مستوى العمليات. وتبرهن النتائج الحالية بوضوح على مكانتنا كشركة تأمين رائدة، وذات مكانة استثنائية بين جميع الشركات المُسجلة في الإمارات العربية المتحدة، وبما ينسجم مع استراتيجيتنا الرامية إلى انتقاء المخاطر بشكل أفضل، والاحتفاظ بمخاطر أكثر إيجابية في ميزانيتنا العمومية».

وأضاف جوزي: «نفخر بقيامنا بتعجيل سداد المبالغ المالية الخاصة بجهات تقديم الرعاية الصحية على مدار الأشهر الماضية بهدف دعم هذه الجهات في أثناء ذروة تفشي جائحة «كورونا»، كما كنّا من أوائل الشركات التي تمنح تخفيضات للتأمين على السيارات مراعاة لانخفاض معدلات استخدام السيارات في أثناء فترة الحجر والإغلاق الاقتصادي».