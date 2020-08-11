النفط يواصل تلقي الإشارات الإيجابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط مسار الصعود، الثلاثاء، وسط مؤشرات إيجابية تلقتها من أكبر اقتصادين في العالم، وصعد برميل برنت في الأسواق الآسيوية 0.67% إلى 45.29 دولار، فيما كانت عقود الخام الأمريكي مرتفعة قرابة 1% عند 42.32 دولار.

وأغلقت أسعار النفط مرتفعة، الاثنين، بدعم من بيانات تشير إلى أن المصانع في الصين تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة، وعلامات على تزايد الطلب على الطاقة، وآمال باتفاق في الولايات المتحدة على المزيد من الإجراءات التحفيزية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 59 سنتاً، أو 1.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 44.99 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتاً، أو 1.8 في المئة، لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل.

ولقيت أسعار النفط دعماً أيضاً بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، إن زعماء الديمقراطيين في الكونجرس يريدون الاجتماع معه لبحث حزمة مساعدات اقتصادية مرتبطة بفيروس كورونا.

وكانت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترامب انهارت الأسبوع الماضي.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال في نيويورك «المجمع النفطي يعتمد بشدة على تلك المساعدات. نحتاج إلى أن يكون الناس قادرين على تعزيز النشاط الاقتصادي لتحفيز الطلب».

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، الأحد، إنه يتوقع أن يتعافى الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً.

وانحسر هبوط أسعار المصانع في الصين في يوليو/ تموز مدفوعاً بزيادة في أسعار النفط العالمية ومع صعود النشاط الصناعي نحو مستوياته قبل الجائحة.

وقال العراق، الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي بمقدار 400 ألف برميل يومياً إضافية في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول للتعويض، عن إفراطه في الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقد يساعد هذا التحرك في امتثال العراق لحصته في التخفيضات الإنتاجية لمجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك، وحلفاء في مقدمتهم روسيا.

(رويترز)