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فيديو تعرض امرأة للتحرش في الطريق العام يثير جدلا في السعودية

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وتفاعل المئات من السعوديين عبر هذا الوسم، حيث طالبوا بالقبض عليه واتخاذ ما يلزم بحقه ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم تجاوز الخطوط الحمراء وقيم المجتمع وتعاليم الدين الحنيف، حسب صحيفة "المواطن" .

وظهرت خلال المقطع المتداول امرأتان تسيران، إحداهما تدفع عربة خاصة بالأطفال، وأثناء سيرهما قام شاب، يرتدي قميصًا أبيض وسروالاً قصيرا، بضربها من الخلف وفر مسرعا، وتسببت الواقعة في فزع المرأة التي سارعت بالصراخ، فيما رجح متداولو المقطع أن حدث بالقرب من مواقف سيارات أحد المولات المعروفة في تبوك.

كما طالب آخرون بإعادة بعث "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي كانت بمثابة "الشرطة الدينية" في السعودية حيث تقوم بدوريات مراقبة في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للسهر على "تطبيق التعاليم الدينية" ومنع الاختلاط بين الجنسين غير أنه تم تقليص صلاحيات هذه الهيئة عام 2016 بعد قيام بإصلاحات تهدف إلى "الانفتاح".

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