اللجنة الوطنية للانتخابات المصرية توضح سبب عدم استخدام الحبر الفسفوري

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الانتخابية لا تستعمل الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس التصويت، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

© AP Photo / Nariman El-Mofty

وذكرت الهيئة في تصريحات صحفية، أن الناخب كان يغمس أصبعه في الحبر الفسفوري في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، نظرا لوجود لجان وافدين في تلك الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية.

وتابعت "في ظل انتشار فيروس كورونا، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، تقرر عدم استخدام الحبر الفسفوري، ووضع العديد من الإجراءات الضامنة لمنع ازدواج التصويت".

وفتحت اللجان الانتخابية، صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين في الاقتراع على مقاعد مجلس الشيوخ.

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وسجلت مصر، أمس الاثنين، 174 إصابة و26 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة المصرية فقد "تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

ويعد معدل الإصابة لهذا اليوم متقاربا إلى حد ما مع المعدل المسجل أمس، فيما تأتي حالات الوفاة اليوم بزيادة 9 حالات عن معدل أول أمس.

وأضاف البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و 5035 حالة وفاة".