إصابة فلسطيني بجراح في اعتداء للمستوطنين شمالي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب فلسطيني، الثلاثاء، بجراح، إثر الاعتداء عليه من قبل مجموعة من المستوطنين اليهود، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها "تعاملت مع شاب أصيب إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه، خلال عمله في أرضه قرب بلدة حوّارة جنوبي نابلس".

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وأوضحت الجمعية، أن الشاب أصيب بكسر في القدم، ووصفت حالته بالمتوسطة، وجرى نقله للعلاج في مشافي نابلس.

وعادة ما يشن مستوطنون يهود اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مناطق الضفة الغربية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

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