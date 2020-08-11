اعتقال 3 عناصر من "داعش" بإقليم كردستان شمالي العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، اعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي البلاد.



وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "تم اعتقال 3 إرهابيين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".



وأضافت أن عملية الاعتقال "جرت من قبل فريق عمل مشترك مكوّن من استخبارات الداخلية الاتحادية، وقوات الآسايش (أمن الإقليم)، وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان".



وأوضحت الوزارة، أن المعتقلين الثلاثة "مطلوبون للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لتنظيم "داعش".



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وجاءت عملية التنسيق بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان بعد تحسن العلاقات بين الجانبين في الأشهر الأخيرة على نحو ملحوظ، وذلك بعد توترها بصورة غير مسبوقة على خلفية استفتاء الانفصال الباطل عام 2017.



وسبق ذلك، تنسيق بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة (القوات المسلحة للإقليم) في المناطق الحدودية بينهما؛ لاحتواء خطر تنظيم "داعش" على مدى الأسابيع القليلة الماضية.



ويأتي هذا التقارب بعد مباحثات بين الجانبين لتشكيل مكاتب تنسيق مشتركة لمحاربة فلول تنظيم "داعش"، الذي استغل التوتر بين الجانبين وأوجد لنفسه موطئ قدم في المناطق الحدودية بين الجانبين.



ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات عناصر تنظيم "داعش"، لاسيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى.



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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