انفجار عبوة ناسفة في رتل للتحالف الدولي قرب بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

تعرض رتل شاحنات تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى هجوم بعبوة ناسفة قرب العاصمة العراقية بغداد، في خامس هجوم من نوعه خلال شهر.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمال بغداد".

وأضافت الخلية أن "الانفجار أدى الى حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات (شاحنة) الرتل"، دون توضيح حمولة الحاوية.

وهذا الهجوم هو الخامس من نوعه خلال شهر. وكان الهجوم الأول وقع في 11 يوليو/تموز الماضي أشد عنفاً؛ إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية (جنوب).

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ولغاية الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات، كما أن السلطات لم تعتقل أحداً.



وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.



وصّوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.



وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها الموجودة في "المنطقة الخضراء" وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.