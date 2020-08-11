الخليج – محمد الذيابي : عاد مساء أمس عبر مطار الملك خالد بالرياض مرزوق بن شبيب الذيابي بعد رحلة علاج دامت أكثر من ثمانية أشهر بالولايات المتحدة الإمريكية بعد تماثله للشفاء ولله الحمد

وثمن الذيابي دور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومعالي وزير الصحة وسفارة خادم الحرمين الشريفين ومنسوبيها في سبيل خدمة المواطن السعودي في الخارج والوقوف على تلبية إحتياجاته

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحلة علاجية دامت أكثر من ثمانية أشهر بأمريكا “مرزوق بن شبيب الذيابي” يعود للوطن بتماثله للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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