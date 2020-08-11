بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس #كورونا في العالم

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وكشف بوتين عن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لكورونا؛ معلنًا أن ابنته أخذت لقاح كورونا الروسي.
وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”: “بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم”.
وأضاف بوتين أن هذا اللقاح اجتاز كل الاختبارات.
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