شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين مواطن مصابون به.. إليك 10 توصيات مهمة لتجنب «القاتل الصامت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وضعت الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم “شمس” 10 توصيات وصفها أطباء بـ”المهمة جداً” لتجنب ارتفاع ضغط الدم، حيث تشير الإحصاءات إلى تسجيل نحو 3 ملايين إصابة بهذا المرض بين المواطنين.

وبحسب “الرياض”، فقد حذرت الجمعية من “القاتل الصامت” وبخاصة في فترة جائحة كورونا، وحدوث حالات القلق الناتجة من انتشار الفيروس، إذ يعتبر الضغط النفسي أحد مقومات ارتفاع ضغط الدم، وقال رئيس الجمعية د. صالح الشرفاء: “هناك توصيات مهمة، منها وجوب اعتماد التغذية الصحية التي تعتمد الاكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والحليب واللبن قليل الدسم، والإقلال والحد من تناول الملح والدهون والسكريات، وشرب كمية كافية من الماء خصوصاً فصل الصيف، مع ضرورة التواصل مع طبيب مختص وسؤاله عن الكمية المناسبة.

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وتابع “الشرفاء”: “يجب الحذر من المأكولات الغنية بالدهون والملح والسكريات التي يكثر توفرها وتناولها أيام المناسبات، وممارسة النشاط الرياضي بصورة تناسب وضعك الصحي، إلى جانب الحصول على الوزن ومعدل كتلة الجسم المناسبة”.

كما دعا رئيس الجمعية إلى ضرورة الاسترخاء والتعامل مع المشاكل بهدوء بدون غضب وعصبية، والامتناع عن التدخين، وتناول الأدوية في أوقاتها، وتطبيق ومتابعة كل توصيات وتوجيهات وزارة الصحة فلنعد بحذر وكلنا مسؤول”.

فيما أشار إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد مؤشرات الخطورة على الصحة، ويأتي مع داء السكري وارتفاع الدهون والسمنة وقلة النشاط الحركي والتدخين وضغوط الحياة المختلفة، مضافاً إلى تناول الأطعمة غير الصحية وعوامل وراثية تشكل في مجملها عوامل الخطورة لتكون أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية وإصابة شبكية العين والقصور والفشل الكلوي.