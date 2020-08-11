25 مليون دولار كندي إضافية لمساعدة لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الاثنين، أن مساعدة بلاده للشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، ستُرفع من 5 إلى 30 مليون دولار كندي، (25 مليون دولار كندي)، ما يعادل (22.5 مليون دولار أمريكي).

وأوضح في بيان أن هذه الأموال ستُمنح لـ«شركاء ذوي ثقة» وتهدف إلى الاستجابة للحاجات الفورية للشعب، وأعلن ترودو أيضاً، أن أوتاوا تتعهّد برفع هبات الأفراد للصندوق الكندي لإغاثة لبنان حتى سقف خمسة ملايين دولار، بدلاً من مليوني دولار، كما كان معلناً سابقاً.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «هباتنا ستدعم أجهزة الطوارئ الصحية وستسمح بتقديم المسكن والطعام وأشياء أخرى أساسية للشعب المتضرر جراء الانفجار»، وانتُقد ترودو في كندا بسبب المبلغ المخصص للبنان في البداية.

وكانت وزيرة التنمية الدولية في كندا، كارينا جولد، أعلنت، الأربعاء، أن أوتاوا ستقدم خمسة ملايين دولار كندي كمساعدة إنسانية للبنان، وذكّر بيان ترودو، الاثنين، بأن مئات آلاف الكنديين من أصل لبناني يقطنون في كندا، ويقدمون كل يوم مساهمة في مجتمعاتنا في كل أنحاء البلاد.

وأسفر الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، في مرفأ بيروت عن مقتل أكثر من 160 شخصاً، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، وتعهد المجتمع الدولي خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته فرنسا، والأمم المتحدة، بتقديم مساعدة للبنان قدرها 250 مليون يورو.