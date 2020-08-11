قتلى وانفجارات وإطلاق نار.. تفاصيل معركة السجن المركزي في مقديشو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل أربعة أشخاص، على الأقل، الاثنين، في تبادل لإطلاق النار داخل السجن المركزي في مقديشو، بعدما تمكّن سجناء من الاستيلاء على أسلحة حراس، وفق ما أفاد شهود ومصادر أمنية.

وقال المسؤول الأمني، عبدي ديري، لفرانس برس: حصل إطلاق نار عنيف داخل السجن حيث تمكّن عدد من الموقوفين من الاستيلاء على أسلحة نارية، وراحوا يطلقون النار على الحراس، مضيفاً: ضربت قوات الأمن طوقاً حول المبنى وقتلت أربعة سجناء متورطين في إطلاق النار.

وتختلف رواية استيلاء السجناء على الأسلحة بحسب المصادر، ويقول ديري: لا نعرف كيف تمكّن السجناء من الحصول على الأسلحة، بينما أكد مسؤول في الشرطة طلب عدم كشف هويته، أن كل السجناء المتورطين في الواقعة هم إرهابيون من حركة «الشباب» الإرهابية، يقضي بعضهم عقوبة بالحبس مدى الحياة.

وقال المسؤول: إنهم سجناء من حركة «الشباب» الإرهابية، يقضون عقوبات بالحبس طويلة الأمد، قُتل أربعة منهم، وجُرح اثنان خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن. من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الإعلام، إسماعيل مختار عمر، في بيان مقتضب، أن الأوضاع في السجن عادت إلى طبيعتها، قُتل كل السجناء المتورطين في المعاركز ولم تعلن السلطات أي حصيلة، ولم توضح ما إذا قُتل حراس.

بينما يقول شهود، إنّهم سمعوا، إضافة إلى الطلقات النارية، أصوات انفجار قنابل داخل السجن، حيث انتشرت قوات خاصة لإعادة إرساء الهدوء. وتمّ طرد مقاتلي الحركة الإرهابية من العاصمة في أغسطس/ آب 2011، لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف مقديشو وقواعد عسكرية صومالية، أو أجنبية.

وترتبط حركة «الشباب» بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتسعى لإطاحة الحكومة الصومالية المعترف بها دولياً، والمدعومة من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وقوامها 20 ألف جندي.