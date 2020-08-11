بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد «كورونا».. ويحقن ابنته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن الرئيس الروسي قوله أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية «فيديو كونفرنس»: بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح، لأول مرة في العالم، مضيفاً: اللقاح اجتاز كل الاختبارات، ووزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي، متابعاً: ابنتي أخذت اللقاح.

وفي سياق متصل، سجلت روسيا 4945 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 897599 حالة، وهو رابع أكبر عدد للإصابات في العالم، وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجل رسمياً في روسيا إلى 15131 حالة، بعد أن ذكرت السلطات في تقريرها اليومي عن الفيروس أن 130 شخصاً توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جانبه، أشاد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مبدياً استعداده للمشاركة في تجربته، فيما رحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح، قائلاً: إنه يتوقع أن يكون من دون مقابل.

وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية: «سأبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنني أثق كثيراً بدراساتكم لمكافحة« كوفيد 19»، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقاً».

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة، ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون فأر تجارب عندما يصل اللقاح الجديد، قائلاً: يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة، وقال مكتبه، الثلاثاء، إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح، وإمداداته، وإنتاجه.

وعبرت روسيا عن استعدادها لإمداد الفلبين به، أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة، وتشهد مانيلا تسجيل أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638، الاثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.