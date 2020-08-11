شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تصعد بدعم «السيارات».. سهم هالو فريش يقفز 5.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، الثلاثاء، مدعومة من ارتفاع أسهم قطاع السيارات بفعل بيانات مبيعات قوية في الصين، حيث عززت الآمال في تعاف اقتصادي مستقر من أزمة «كورونا» المعنويات العالمية.
وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة تقوده مجدداً موجة صعود في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وشديدة التأثر بالنمو، مثل أسهم شركات السياحة، والترفيه، والتعدين، والطاقة.
وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.8 في المئة بعدما كشفت بيانات أن مبيعات السيارات في الصين قفزت في يوليو/ تموز 16.4 في المئة على أساس سنوي. ويأتي الشهر الرابع على التوالي لمكاسب القطاع، في ما تتعافى أكبر سوق سيارات عالمية من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.
وصعد سهم شركة هالو فريش الألماني لتوصيل المأكولات 5.6 في المئة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصعدت قيمة السهم بأكثر من مثليها هذا العام.
وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 في المئة على الرغم من بيانات كشفت أن عدد العاملين في بريطانيا تراجع 220 ألفاً في ثلاثة أشهر، حتى يونيو/ حزيران، وهو أعلى عدد منذ 2009.
(رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأوروبية تصعد بدعم «السيارات».. سهم هالو فريش يقفز 5.6% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.