الأسهم الأوروبية تصعد بدعم «السيارات».. سهم هالو فريش يقفز 5.6%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، الثلاثاء، مدعومة من ارتفاع أسهم قطاع السيارات بفعل بيانات مبيعات قوية في الصين، حيث عززت الآمال في تعاف اقتصادي مستقر من أزمة «كورونا» المعنويات العالمية.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المئة تقوده مجدداً موجة صعود في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية وشديدة التأثر بالنمو، مثل أسهم شركات السياحة، والترفيه، والتعدين، والطاقة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.8 في المئة بعدما كشفت بيانات أن مبيعات السيارات في الصين قفزت في يوليو/ تموز 16.4 في المئة على أساس سنوي. ويأتي الشهر الرابع على التوالي لمكاسب القطاع، في ما تتعافى أكبر سوق سيارات عالمية من المستويات المتدنية التي سجلتها خلال فترة العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وصعد سهم شركة هالو فريش الألماني لتوصيل المأكولات 5.6 في المئة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله. وصعدت قيمة السهم بأكثر من مثليها هذا العام.

وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 في المئة على الرغم من بيانات كشفت أن عدد العاملين في بريطانيا تراجع 220 ألفاً في ثلاثة أشهر، حتى يونيو/ حزيران، وهو أعلى عدد منذ 2009.

(رويترز)