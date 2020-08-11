شكرا لقرائتكم خبر عن «إيميكول»: خصم 7% على فواتير جميع القطاعات حتى أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت «الإمارات ديستريكت كولينج ذ.م.م»، (إيميكول)، المملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، عن تقديم خصم بنسبة 7% على الحمل التبريدي المعلن للأشهر الثلاثة المقبلة، اعتباراً من أغسطس/ آب الجاري، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عبر القطاعات التجارية والسكنية والصناعية التي تخدمها الشركة.
وبفضل القدرة التشغيلية الإجمالية الحالية التي تبلغ 355,000 طن تبريد، ستقوم الشركة بتطبيق المرحلة الثانية من حزمة التحفيز عبر مناطق معينة ضمن محفظة «إيميكول».
وقال الدكتور أديب المبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «نركز جهودها دائماً على التنسيق المتواصل مع شركائنا في القطاعين الخاص، والعام، كوسيلة للإسهام في بناء مناخ اقتصادي آمن وقطاع أعمال مزدهر في دبي. وتمثل مبادرتنا الحالية ترجمة لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى دعم الشركات والسكان ومختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، والحد من آثار الوضع الاقتصادي الحالي. ويوضح النمو المستمر في قطاع تبريد المناطق زيادة الطلب على هذا النوع من الخدمات نظراً لفعاليتها وتأثيرها المهم في مختلف جوانب الحياة. لذا فإننا على يقين تام من أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على القدرات التنافسية الاقتصادية لعملائنا».
وتواصل «إيميكول» لعب دور رئيسي والإسهام في الجهود العالمية لإحداث التأثير الإيجابي المنشود في تغير المناخ، من خلال تقليل الاستهلاك بالاعتماد على دورة تشغيلية أكبر، والحفاظ على الموارد الطبيعية، باستخدام أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة التي تسهم بدورها في خفض التكاليف للمستهلكين، وصولاً إلى التنمية المستدامة.
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