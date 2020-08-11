علامة جديدة للسيارات الكهربائية من «هيونداي»

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أطلقت شركة هيونداي موتور علامتها التجارية الجديدة IONIQ للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، لتفتتح بذلك فصلاً جديدًا في مجال التنقل الكهربائي يؤكد ريادتها في هذا المجال. وتعتزم «هيونداي» تقديم تجارب وطرز جديدة من السيارات الكهربائية تحت العلامة التجارية IONIQ تضع العملاء وحاجاتهم في مركز الاهتمام، وتركز على الحلول المتصلة بنمط الحياة، بحيث تتماشى نماذج IONIQ الكهربائية مع رؤية «هيونداي» المستقبلية التي صاغتها تحت شعار «التقدم من أجل الإنسانية».

وتستثمر هيونداي موتورز خبرتها التصنيعية في مجال السيارات الكهربائية لتقديم ثلاثة طرز مبتكرة تحت العلامة التجارية IONIQ، خلال الأعوام الأربعة المقبلة. ويأتي إطلاق علامة IONIQ كاستجابة لطلب سوق السيارات الكهربائية العالمي سريع النمو، والذي سرّع من خطط «هيونداي» بشأن إطلاق السيارات الكهربائية.

ومع إطلاق IONIQ؛ تعد «هيونداي» عملاءها بأعلى مستوى من السيارات الكهربائية حيث ستجمع السيارات تحت هذه العلامة بين قدرات سيارات هيونداي الكهربائية الحالية مثل الشحن الفائق السرعة، والمقصورة الداخلية الفسيحة، والبطارية الموفرة للطاقة، مع الابتكارات المستقبلية التي تجمع بين التصميم والتقنيات والخدمات لدمجها داخل السيارة، وخارجها، لمنح الطرز الجديدة تجارب قيادة ثرية، ورحلات سلسة.

وبمناسبة إطلاق العلامة الجديدة؛ قال ونهونج تشو، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في شركة هيونداي موتور: «ستغير العلامة التجارية IONIQ من تجربة عملاء السيارات الكهربائية تماماً، وترفع المعايير العالمية، فمع تركيز «هيونداي» على تطوير حلول متصلة بنمط حياة العملاء، سنقدم تجارب كهربائية صديقة للبيئة وستكون جزءاً لا يتجزأ من حياة مستخدميها».

وستطلق «هيونداي» مجموعة من السيارات الكهربائية بمسميات عدة تحت العلامة التجارية الجديدة، حيث ستشير الأرقام الزوجية لسيارات السيدان، فيما تشير الأرقام الفردية لسيارات الدفع الرباعي.

وسيكون أول طراز يتم إطلاقه تحت علامة IONIQ هو سيارة CUV متوسطة الحجم IONIQ 5، ومخطط أن يتم إطلاقها في أوائل عام 2021. ويعتمد تصميمها على مفهوم EV '45'، الذي كشفت عنه «هيونداي» في معرض السيارات الدولي (IAA) 2019 في فرانكفورت تقديراً لأول سيارة مفهوم للشركة.

واستلهم مصممو IONIQ 5 شكلها من الماضي، وقاموا بدمجه مع وحدات البكسل البارامترية المتطورة، وهو عامل تصميم فريد من نوعه سيستمر مصممو «هيونداي» في دمجه في كل طرز IONIQ المستقبلية.

وستطرح هيونداي 6 IONIQ السيدان في عام 2022، والتي تعتمد على أحدث مفهوم للشركة EV Prophecy، الذي تم الكشف عنه في مارس/ آذار؛ وتليها IONIQ 7، سيارة دفع رباعي الكبيرة المخطط تدشينها أوائل عام 2024. ويتميز التصميم الخارجي المميز لـ Prophecy بشكلها الديناميكي الهوائي ذي الأبعاد المثالية.

كما سيكون لتصميمات سيارات IONIQ قاسم مشترك هو «القيمة الخالدة أو Timeless Value»، بمعنى أن كل سيارات هذه العلامة تمثل قيمة عابراً للزمن؛ فهي مستوحاة من النماذج السابقة، وفي الوقت نفسه تمثل جسراً إلى المستقبل.